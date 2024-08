In Pfullingens Neuer Mitte treffen sich am Samstag die Narren in Zivil. Wer Lust hat, darf gerne mitfeiern – unter anderem die Gründung des Mottles Heers vor 25 Jahren.

Das Pfullinger Mottles Heer stapelt richtig hoch. Foto: Privat Das Pfullinger Mottles Heer stapelt richtig hoch. Foto: Privat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.