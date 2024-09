Seit 30 Jahren arbeiten die Mitglieder des Pfullinger Vereins zur Brauchtumspflege an der Sanierung der alten Pfullinger Straßenbahn. Sie hoffen, dass sie wieder aufs Gleis gesetzt werden kann, wenn erst einmal die Regionalstadtbahn ihren Betrieb aufgenommen haben wird. FOTO: JENATSCHKE Seit 30 Jahren arbeiten die Mitglieder des Pfullinger Vereins zur Brauchtumspflege an der Sanierung der alten Pfullinger Straßenbahn. Sie hoffen, dass sie wieder aufs Gleis gesetzt werden kann, wenn erst einmal die Regionalstadtbahn ihren Betrieb aufgenommen haben wird. FOTO: JENATSCHKE

