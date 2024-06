Sie stehen heute für 75 Jahre erfolgreiche Geschichte der Pfullinger Baugenossenschaft, (von links) Martin Grado, Gastrednerin Dr. Iris Beuerle, Manfred Wolf, Hans-Ulrich Kieffer und Manuel Baier. Foto: Norbert Leister Sie stehen heute für 75 Jahre erfolgreiche Geschichte der Pfullinger Baugenossenschaft, (von links) Martin Grado, Gastrednerin Dr. Iris Beuerle, Manfred Wolf, Hans-Ulrich Kieffer und Manuel Baier. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.