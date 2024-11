120.000 Euro für Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART/PFULLINGEN. Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen fördert im Rahmen des Programms »Flächen gewinnen durch Innenentwicklung« in diesem Jahr 19 Projekte sowie einen neuen Flächenmanager mit insgesamt rund 941.000 Euro. Das gab Staatssekretärin Andrea Lindlohr MdL am Donnerstag in Stuttgart bekannt.

In diesem Jahr wurde ein besonderes Augenmerk der Ausschreibung darauf gelegt, dass die Projekte zügig umsetzbar sein sollten. »Wir wollen, dass Flächen für Wohnen und Gewerbe im Innenbereich schnell und effizient genutzt werden können. Die Konzepte sollen rasch Früchte tragen«, so Staatssekretärin Lindlohr.

Lösungen für Innenentwicklung

Die Aufwertung und effizientere Nutzung bestehender Gewerbegebiete haben sich vier Kommunen vorgenommen, die nun gefördert werden. Neben Neckartailfingen, Offenburg und Rottenburg auch Pfullingen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Ministerium.

Die Echazstadt möchte einen kommunalen Flächenmanager einstellen, der sich sämtlicher örtlicher Gewerbegebiete annimmt und erhält dafür Fördermittel in Höhe von 120.000 Euro. Hauptaufgabe eines solchen Kümmerers ist es, verschiedene lokale Akteure miteinander ins Gespräch zu bringen und dadurch praktikable Lösungen für die Innenentwicklung zu finden. (eg)