Von Flensburg nach Garmisch: Der Pfullinger Jürgen Fodor fährt erfolgreich beim Non-Stop-Radrennen »Race Across Germany« in 59 Stunden einmal quer durch Deutschland und wird Deutscher Meister in seiner Altersklasse. Der 61-Jährige sagt: »Es war ein unglaubliches Erlebnis.«

Der Pfullinger Jürgen Fodor auf seinem Fahrrad. Foto: Privat

