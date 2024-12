Ab Februar soll in Metzingen der Kreisverkehr bei der Motorworld entstehen. Doch auch in der Stuttgarter Straße geht es ab Juni wieder eng zu. Wie und wann gesperrt und umgeleitet wird.

Derzeit ist die Ermsbrücke beim Kaufland ungehindert befahrbar, aber Juni wird hier weiter saniert. Foto: Markus Pfisterer Derzeit ist die Ermsbrücke beim Kaufland ungehindert befahrbar, aber Juni wird hier weiter saniert. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.