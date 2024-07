Vier Vereine und die evangelische Kirche haben gemeinsam den 20. Dorfhock in der Glemser Ortsmitte organisiert, die Stimmung war trotz Regen am Samstag hervorragend.

Aufgetürmt: In Glems blieben am Wochenende die Küchen kalt, beim Dorfock gab's genug Gutes zu essen. Foto: Kirsten Oechsner Aufgetürmt: In Glems blieben am Wochenende die Küchen kalt, beim Dorfock gab's genug Gutes zu essen. Foto: Kirsten Oechsner

