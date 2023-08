Wittlingen und Wittlingen: Der gemeinsame Name verbindet

Die Partnergemeinden Wittlingen im Landkreis Lörrach und Wittlingen in Bad Urach auf einem Schild. FOTO: STADT

BAD URACH-WITTLINGEN. Vor mehr als 50 Jahren fuhr ein Lastwagen im Bad Uracher Ortsteil Wittlingen in den Schulhof der Grundschule. Der Fahrer wollte bestelltes Mobiliar anliefern. Doch niemand wusste etwas davon, und nach längerer Recherche stellte sich heraus, dass das Mobiliar für die Grundschule in Wittlingen im Landkreis Lörrach bestimmt war. So musste der Lkw-Fahrer zwar das Wittlingen im etwa 250 Kilometer entfernten Landkreis Lörrach anfahren, durch diese Aktion und die vielen Telefonate entstand aber eine gute Freundschaft zwischen den namensgleichen Gemeinden und damit ein gelebtes Baden-Württemberg.

Schon seit sehr vielen Jahren wird die Partnerschaft mit den Freunden aus Wittlingen im Markgräfler Land, im Kandertal gepflegt. Vor Monaten kam die Idee auf, mit Schildern an den Ortseingängen und am Rathaus auf diese Partnerschaft hinzuweisen. Nach einiger Vorbereitung durch eine Werbeagentur gab es einen Entwurf, der spontan auf Zustimmung stieß. Bürgermeister Michael Herr und der Wittlinger Gemeinderat stellten daraufhin die finanziellen Mittel bereit, und so konnten die Tafeln und Befestigungen dafür gefertigt werden. Persönlich brachte Michael Herr die Tafeln einige Wochen vor dem Schäferlauf zum städtischen Bauhof. Pünktlich zum Leistungshüten im Rahmen des Schäferlauffestes haben die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes trotz Schäferlaufstresses die Schilder angebracht.

Feier am neuen Schild

Nach dem Leistungshüten konnte das Partnerschaftsschild am Rathaus gemeinsam enthüllt werden. Dabei waren Bürgermeister Michael Herr mit Gattin und die Gemeinderätinnen Dr. Beate Klein und Heike Wagner. Ebenfalls anwesend waren die Gemeinderäte Kai Bühler, Dr. Dietrich Hermann und Dr. Gerhard Welzel, sowie Bürgermeister Elmar Rebmann. Der Ortsvorsteher Horst Vöhringer wurde durch die Ortschaftsrätin Meta Ehni und die Ortschaftsräte Gert Gross, Frank Langeneck, Markus Mayer, Dennis Wawra und den Stadtrat Horst Gräter unterstützt.

Nachdem das Partnerschafsschild enthüllt war, stießen alle Anwesenden an. Bürgermeister Michael Herr hob in seiner Ansprache auf die langjährige und intensive Freundschaft ab. Der Ortsvorsteher Horst Vöhringer unterstrich die Worte des Amtskollegen und bedankte sich bei ihm und dem Wittlinger Gemeinderat für die finanziellen Mittel. (eg)