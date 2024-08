Der Verein befindet sich im Rechtsstreit mit Nachbarn, der Konflikt zehrt bei den Mitgliedern an den Nerven. Im ersten Frust nach einem neuen Urteil im Juni hat Thilo Reusch ans Aufhören gedacht, aber nur kurz: Der Vorsitzende macht weiter, denn Verein und Tiere liegen ihm am Herzen.

Das Göckelesessen der Kleintierzüchter kommt einmal mehr bestens an: Vorsitzender Thilo Reusch, hier mit Tochter Emmi, freut sich über den Erfolg. Foto: Kirsten Oechsner Das Göckelesessen der Kleintierzüchter kommt einmal mehr bestens an: Vorsitzender Thilo Reusch, hier mit Tochter Emmi, freut sich über den Erfolg. Foto: Kirsten Oechsner

