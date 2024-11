In der katholischen Kirche St. Johannes Bosco in Riederich gibt es keine Bänke mehr. Künftig gibt es Stühle. Aber das ist nicht alles.

Im Zuge der Sanierung der katholischen Kirche St. Johannes Bosco in Riederichist ist auch die Heizung erneuert worden. FOTO: LEISTER Im Zuge der Sanierung der katholischen Kirche St. Johannes Bosco in Riederichist ist auch die Heizung erneuert worden. FOTO: LEISTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.