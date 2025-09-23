Wie sich Metzingen für Kinder engagiert

Volle offene Heiligenkelter am Samstag in Metzingen mit Aktionen für Kinder wie Buttons pressen beim »Wirbelwind«. Im Hintergrund steht die Metzinger OB Carmen Haberstroh. FOTO: SANDER

METZINGEN. »In bin überwältigt, was hier los ist, welche Vielfalt und großes Engagement, die vielen Teilnehmer und Besucher«, so Metzingens Oberbürger-meisterin Carmen Haberstroh am Samstag bei ihrem Besuch in der offenen Heiligenkelter Metzingen.

Dorthin hatten am »Weltkindertag« zu Aktionen und Informationen eingeladen, vom Namen her bezeichnenderweise besonders passend, »Wirbelwind« als Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend, im Organisationsteam zusammen mit dem Verein »BAM7« (Abkürzung für Bewegen, Angehen, Metzingen) als Metzinger Kinderschutzbund Ortsverband, sowie »Menschenkinder« als Förderverein für Kinder sucht- und psychisch kranker Eltern, und »Sonnenstrahlen« als Förderverein für Kinder und Jugendliche krebskranker oder schwer kranker Eltern.

Andrang zur Eröffnung

Schon zur Eröffnung kamen mehr Be-sucher als erhofft und freuten sich an den farbenfrohen, vielseitigen kreativen Mitmachangeboten zahlreicher Vereine aus dem Landkreis Reutlingen in der historischen Umgebung. Unter dem Motto zum Weltkindertag »Miteinander stark für Kinder« gab es einen eindrucksvollen informativen Überblick über die Vielfalt an Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Familien mit vielen Ge-sprächen und Aktionen.

Die Buttonmaschine beim »Wirbel-wind« war sofort und ständig umlagert wie auch das kleine Glücksrad mit Sofortgewinnen während »Wirbelwind«– Geschäftsführerin, Diplom-Pädagogin Manuela Lieb, und ihr Team fachlich informierten.

Der ehemalige Landrat Thomas Reumann als Vorsitzender von »Sonnenstrahlen« hatte sichtlich Freude daran, Kindern das Schablonenmalen zu erklären, und bei »BAM7« war die Schatzsuche im Sand nach Halbedelsteinen eine spannende Sache. Viele weitere Aktivitäten wie malen, basteln oder sich schminken lassen machten nicht nur den Kindern Spaß während Erwachsene wertvolle Informationen regelrecht sammeln konnten, denn an jedem Stand gab es informative Flyer um im Notfall auch Kontaktadressen zu haben.

Polaroidfotos zum Mitnehmen waren sozusagen Spaßfaktor, um sich mit den ernsten Themen Lebenskrisen und Selbsttötungsgefahr insbesondere auch bei Jugendlichen zu befassen und das Krisenberatungsteam vom Reutlinger »Arbeitskreis Leben« kennenzulernen.

Kinderrechte und -bedürfnisse waren ein weiterer Themenschwerpunkt des Aktionstages, bei dem auch Schutzkonzepte für alle Vereine und Organisationen, die für Kinder und Jugendliche Verantwortung tragen, vorgestellt wurden, wie zum Beispiel »Gemeinsam handeln – Vereine schützen« der Stadt Metzingen in Zusammenarbeit mit »Wirbelwind« zum Thema sexualisierte Gewalt.

Jeder konnte so niederschwellig auf ernste Themen aufmerksam und dafür sensibilisiert werden in fröhlicher At-mosphäre.

Manche Aktivitäten erinnerten Er-wachsene an die eigene Kindheit, die auch ohne Smartphone, nur mit Spielen und realen Freunden statt virtuellen schön war. Und wenn nicht, dann wenigstens die Sicherheit für den Nachwuchs zu haben, dass es heute bei Problemen mehr Möglichkeiten als damals gibt, Kindern und Jugendlichen in Krisen zu helfen und dem Negativen vorzubeugen. (mar)