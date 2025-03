Wie gut steht der Wannweiler Bürgerbus da?

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. »Schrott für Gott« heißt eine Aktion der evangelischen Kirche. Hier sammelt die Jugend Altmetall und Schrott und spendet den Erlös an ein soziales Projekt. In Wannweil ist zum dritten Mal der Bürgerbus in den Genuss der Mittel gekommen. 25 Helferinnen und Helfer waren am 19. Oktober 2024 nach einer kurzen Einweisung und Einteilung auf dem Grüngutplatz in der Eisenbahnstraße bereit und machten sich an die Arbeit. Herausgekommen sind 1.212.12 Euro.

Eine Gemeinde darf eine Spende nur annehmen, wenn der Gemeinderat zugestimmt hat. So jetzt geschehen im Wannweiler Gremium. Unnötig zu erwähnen, dass die Bürgervertreterinnen und Bürgervertreter der Spende der evangelischen Kirche für den Bürgerbus zugestimmt hat. Auch Joachim Hespeler. Bei dem Grünen-Rat hat das Wort »Schrott« in der Kirchen-Aktion »Schrott für Gott« ein paar »seltsame Assoziationen« geweckt, wie er sich ausdrückte. »Wie ist der Zustand unseres Bürgerbusses?«

»Er klappert halt ab und zu a bissle, aber er läuft noch gut«

Wie vom Wannweiler Ordnungsamtsleiter Dennis Steinmaier, in dessen Zuständigkeit der Bürgerbus fällt, zu erfahren ist, hat das gute Stück immerhin rund 120.000 Kilometer auf dem Tacho. Der weiße Renault Master Kombi L2H2 (Erstzulassung 11. Januar 2018) ist also umgerechnet drei Mal um die Welt gefahren.

»Der läuft noch gut, auch wenn er immer mal wieder ein paar Geräusche macht«, sagt Bürgermeister Dr. Christian Majer, der das gute Stück immerhin schon in die französische Partnergemeinde Mably gesteuert hat, die knapp 700 Kilometer westlich liegt. »Er klappert halt ab und zu a bissle«, sagt auch SPD-Gemeinderätin Sigrun Franz-Nadelstumpf, »er läuft aber noch gut.« Weil nichts ewig ist, wird sich der Gemeinderat aber früher oder später mit dem Thema beschäftigen müssen, sagt der Wannweiler Verwaltungs-Chef. Irgendwann muss ein Neuer her, da beißt keine Maus keinen Faden ab. (GEA)