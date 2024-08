Zwölf Tage mussten Bewohner in Teilen von Metzingen ihr Leitungswasser abkochen. Was über die Verkeimung bekannt ist und wie die Stadtwerke diese künftig verhindert werden soll.

Vom Reinbecken des Hochbehälters Forst II gelangt das Trinkwasser zu Haushalten. Nun war es mit coliformen Keimen und Enterokokken belastet. Foto: Markus Pfisterer Vom Reinbecken des Hochbehälters Forst II gelangt das Trinkwasser zu Haushalten. Nun war es mit coliformen Keimen und Enterokokken belastet. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.