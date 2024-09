Beate Brunner-Buttermann, Waltraud Wolf, Beate Bolvin und Birgit Holder-Köpf beim Zwiebeln schneiden ohne viele Tränen, denn ihnen macht das nichts aus, aber Freude gemeinsam etwas für den guten Zweck zu tun. FOTO: SANDER Beate Brunner-Buttermann, Waltraud Wolf, Beate Bolvin und Birgit Holder-Köpf beim Zwiebeln schneiden ohne viele Tränen, denn ihnen macht das nichts aus, aber Freude gemeinsam etwas für den guten Zweck zu tun. FOTO: SANDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.