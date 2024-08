So macht Kino Spaß: Open Air Filme gucken hat in Bad Urach eine lange Tradition. Zum zweiten Mal lief die Reihe auf dem Gelände der Barbara-Gonzaga-Schule, nachdem der Schlosshof als langjährige Location wegen des Umbaus des Residenzschlosses nicht mehr zur Verfügung steht. Foto: Kirsten Oechsner So macht Kino Spaß: Open Air Filme gucken hat in Bad Urach eine lange Tradition. Zum zweiten Mal lief die Reihe auf dem Gelände der Barbara-Gonzaga-Schule, nachdem der Schlosshof als langjährige Location wegen des Umbaus des Residenzschlosses nicht mehr zur Verfügung steht. Foto: Kirsten Oechsner

