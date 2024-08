Sie Fachärztin für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie mit landesweitem Einfluss, er Finanzvorstand in international tätigen Unternehmen: Juno Thomas und John von Gottberg gehören in Südafrika zur angesehenen Oberschicht. Doch 2021 beschließen sie, ihre Heimat zu verlassen, landen in der Dettinger Buchhalde. Die Geschichte einer Reise - spannend wie ein Krimi.

Die Familie in Südafrika am Meer. Foto: Foto: Privat Die Familie in Südafrika am Meer. Foto: Foto: Privat

