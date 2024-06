Eigentlich sollten die Lifte an Metzinger Gleisen schon seit Anfang des Monats wieder funktionieren. Doch die Bahnsteige sind immer noch nicht barrierefrei zu erreichen. Das liegt auch am Wetter.

Die Aufzüge im Metzinger Bahnhof stehen still, nachdem mehrfach Wasser in ihre Schächte eingedrungen ist. Der Bahnsteig am neuen Gleis 4 (im Vordergrund) wird gerade gepflastert. Foto: Markus Pfisterer Die Aufzüge im Metzinger Bahnhof stehen still, nachdem mehrfach Wasser in ihre Schächte eingedrungen ist. Der Bahnsteig am neuen Gleis 4 (im Vordergrund) wird gerade gepflastert. Foto: Markus Pfisterer

