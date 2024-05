Wannweiler besuchen französische Partnerstadt

Eine Abordnung aus Wannweil fuhr übers Himmelfahrts-Wochenende in die französische Partnergemeinde Mably in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, rund 70 Kilometer nordwestlich von Lyon. FOTO: LÉTANT

WANNWEIL/MABLY. Am Himmelfahrtswochenende vom 9. bis zum 12. Mai haben Wannweiler Bürgerinnen und Bürger dazu genutzt, um die französischen Freunde der Partnergemeinde in Mably zu besuchen. Die Partnerschaft besteht nunmehr seit mehr als 20 Jahren. Jedes Jahr besuchen sich die Menschen aus Mably und Wannweil, die dadurch die Partnerschaft und die enge Freundschaft hegen und pflegen. Dies zeigt sich in der Herzlichkeit der Gastgeber und deren Familien, die die Gäste immer wieder gerne aufnehmen.

Auf dem Programm stand am Freitag, dem obligaten Ausflugstag, ein Besuch in Sauvain, einem typischen Bergdorf im Gebiet Forez. Hier konnte eine Käserei besichtigt werden, die den bekannten »Fourme de Montbrison« herstellt. Ein anschließender Besuch im Heimatmuseum der Gemeinde schickte die Besucher in die Zeit der letzten beiden Jahrhunderte. Hier wurde Leben und Arbeiten in einem Bergdorf gezeigt, das seinen Lebensunterhalt mit der Herstellung von Käse bestritt.

Erste Ideen werden gesammelt

Am Vormittag des 11. Mai trafen sich Gäste und Gastgeber an der »Place de Wannweil«, an der eine von der Gemeinde Wannweil überreichte Bank steht, so wie das Hinweisschild, wie weit Wannweil von Mably entfernt ist. Im Anschluss daran setzten sich die beiden Komitees zusammen, um für das Treffen in Wannweil die ersten Ideen zu sammeln. Am Samstagabend gab es in der Halle »Salle Paul Desroches« einen vergnüglichen Abend mit Gesang, Musik und Tanz – und den Reden der Bürgermeister Eric Peyron und Dr. Christian Majer, sowie der Komiteevorsitzenden Josiane Lepicier und Dieter Prausch.

Prausch hob die Herzlichkeit und die langjährige Freundschaft mit der Partnergemeinde hervor. Er bemerkte jedoch, dass in beiden Gemeinden die Jugend und der interessierte Nachwuchs fehlen. Hier seien beide Gemeinden gefordert, junge Menschen mit ins Boot zu holen.

Am Sonntag war noch ein kleiner Umtrunk und ein Essen im »Espace de la Tour« vorgesehen, zwischen 14 und 15 Uhr fuhr die Wannweiler wieder in Richtung Heimat. Das Fazit dieses gemein-samen Treffens ist, dass die Freundschaft, die Partnerschaft und gemeinsame Herzlichkeit die Menschen in Mably und Wannweil eng verbindet. (eg)