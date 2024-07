Der am 9. Juni gewählte Wannweiler Gemeinderat vor dem Rathaus. Im Bild (von links) Bürgermeister Dr. Christian Majer, Christian Herrmann, Erich Herrmann, Ulrich Joos, Helmut Bader, Joachim Hespeler, Valentin Raiser, Sigrun Franz-Nadelstumpf, Valentin Paal, Katharina Härtter, Dr. Christoph Treutler, Martina Lietz, Martin Rein und Alfred Allgaier. Es fehlt Dominik Taubmann. FOTO: FINK Der am 9. Juni gewählte Wannweiler Gemeinderat vor dem Rathaus. Im Bild (von links) Bürgermeister Dr. Christian Majer, Christian Herrmann, Erich Herrmann, Ulrich Joos, Helmut Bader, Joachim Hespeler, Valentin Raiser, Sigrun Franz-Nadelstumpf, Valentin Paal, Katharina Härtter, Dr. Christoph Treutler, Martina Lietz, Martin Rein und Alfred Allgaier. Es fehlt Dominik Taubmann. FOTO: FINK

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.