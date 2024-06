Die Karten sind neu gemischt in Wannweil: In der Echaz-Gemeinde hat die CDU einen Sitz geholt, die bisher stärkste Fraktion GAL hat im Gegenzug einen verloren. Stimmkönig ist ein weiteres Mal der CDU-Fraktionsvorsitzende Erich Herrmann.

Vor einem Luftbild von Wannweil stehen die Urnen für die Europa-, die Kreistags- und die Kommunalwahl. Foto: Frank Pieth

