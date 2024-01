Walzer und Polonaise im Seniorenzentrum Herzog Christoph in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zum 40-jährigen Bestehen des Seniorenzentrums Herzog Christoph gab es für die Bewohner, Mitarbeiter und Ehrenamtlichen ein Fest im Speisesaal. Eingeladen war der »Singende Oberkellner Leopold«, der »live aus dem Wiener Kaffeehaus« die Bewohner in Anlehnung an Peter Alexander in dem Film »Im Weißen Rössl« unterhielt. Vor der Kulisse des Café Central, in Kellnerfrack und mit weißen Handschuhen, sang der Tenor Lieder aus der Operette und der damaligen Zeit. Im Rahmen des Festes wurde Elisabeth Lamparter, Mitarbeiterin in der Küche, von Fachbereichsleiter Thomas Stäbler für 40 Jahre Dienst im Haus geehrt.

Stäbler erzählte von der Entstehung und dem Werdegang des Hauses und wie es zu dem Namen »Herzog Christoph« kam. Zum Kaffee wurden Schwarzwälder-Kirsch-Torte, Hefezopf und passend zum Programm Sachertorte serviert. Die Gäste schunkelten zur Musik. »Im weißen Rössl«, »Aus Böhmen kommt die Musik« und andere bekannte Lieder wurden mitgesungen und einige Bewohner tanzten sogar Walzer. Alle waren von »Leopold« begeistert und genossen es, die alten Lieder zu hören. Die Stimmung sei schön gewesen, schwärmte eine Bewohnerin. So ging die Zeit für manche viel zu schnell vorbei, hätten sie doch gerne noch länger im Wiener Kaffeehaus verweilt. Zum Abschluss bewegten sich etliche Gäste zu einer musikalischen Polonaise durch den Speisesaal, bevor der stimmungsvoller Nachmittag endete. (eg)