Walddorfhäslacherin wandert mit Mitglied der Kelly Family auf Zugspitze

WALDDORFHÄSLACH/FULDA. In einer Woche macht er sich auf den Weg: Joey Kelly, Musiker und Mitglied der Kelly Family, will in vier Tagen von München zu Fuß auf den Gipfel der Zugspitze wandern. Mit dabei ist die Walddorfhäslacherin Patrizia Palma. »Mit Ultrawanderungen habe ich schon viele Erfahrungen gesammelt. Da ich eine Person bin, die es liebt, ihre eigenen Grenzen zu sprengen, freue ich mich darauf, die Zugspitze gemeinsam mit dem Team und Joey Kelly zu erobern«, erzählt die 43-Jährige. Sie musste sich gegen rund 1.000 Mitbewerber durchsetzen.

Gute Vorbereitung und Teambuilding

Für die optimale Vorbereitung auf die Wanderung haben alle Teilnehmenden über die letzten zwei Monate individuelle Coaching-Sitzungen mit der Ernährungsberaterin Tanja Maxeiner aus München sowie der Fitnessexpertin Ramona Arendt aus Garmisch-Partenkirchen zu den Themen Ernährung, Bewegung und Training erhalten. Der Besuch auf Joey Kellys historischem Hof in der Nähe von Köln am vergangenen Samstag hat die Vorbereitung auf den gemeinsamen Weg abgerundet. Hier wurde der Fokus auf die mentale Stärke jedes einzelnen und dem Zusammenwachsen der Gruppe gelegt.

Palma blickt mit großer Vorfreude auf das bevorstehende Abenteuer, welches am 1. Juli beginnt. »Mein Ziel ist es, mich persönlich, körperlich und mental herauszufordern. Ich freue mich bei der Zugspitzenwanderung am meisten auf den Weg, die Eindrücke und das Zusammenwachsen im Team«, sagt die Kinderkrankenschwester. (pm)

