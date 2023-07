Vor Schäferlauf: Hohenurach klammheimlich in den Stadtfarben beflaggt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. »Fahnen raus zum Schäferlauf!« Immer, wenn Schäferlauf ist, alle zwei Jahre also, appelliert die Stadtverwaltung an die Bürgerinnen und Bürger, ihre Häuser und Grundstücke mit den blau-weiß-roten Stadtfahnen zu schmücken. Die Bannerfahnen, Hissflaggen und Hängefahnen mit oder ohne Stadtlogo kann man im Rathaus in allen denkbaren Größen bestellen. Es werden Jahr für Jahr ein paar mehr in Bad Urach, Wittlingen, Hengen, Sirchingen und Seeburg. Eine ganz besonders große und schöne Fahne hängt seit dem Wochenende wieder am Wahrzeichen der Stadt – dem Hohenurach.

In einer Nacht- und Nebelaktion haben unbekannte Heinzelmännchen den weithin sichtbaren Giebel der Ruine beflaggt. Wer hinter der schwindelerregenden Kletter-Aktion steckt, ist vielleicht das bestgehütetste Geheimnis der Stadt, nicht mal aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen ist etwas zu erfahren. Sicher ist nur, dass die Fahne eine Woche vor dem großen Fest klammheimlich aufgehängt wird und nach der großen Sause ebenso lautlos und geheimnisvoll, wie sie gekommen ist, wieder verschwindet – ohne Spuren zu hinterlassen. (GEA)