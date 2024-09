Der Club Thing ist eine Institution in Metzingen. An diesem Wochenende feiert die aktuelle Betreiber-Generation die Gründung des Clubs vor 50 Jahren. Gestern Abend gab es Programm für die aktuelle Generation: Zwei Live-Bands, Elektro-Musik und DJ. Heute sollen Besucher aller Generationen auf dem Gelände vor dem ehemaligen Metzinger Umspannwerk in Erinnerungen schwelgen.

Aktuelle Thing-Vorstandsmitglieder am Donnerstag - die Aufbauten für das Fest, hier die Bühne, waren geschafft! Von links: Patricia Worlitt, Daniel Wich, Alexander Felber, Lukas Holder, Kai Hinze, Sidney Dorsch, Daniel Preiss, Jonas Hillmann, Sarah Dorn und Fynn Ambacher. Foto: Michael Sturm Aktuelle Thing-Vorstandsmitglieder am Donnerstag - die Aufbauten für das Fest, hier die Bühne, waren geschafft! Von links: Patricia Worlitt, Daniel Wich, Alexander Felber, Lukas Holder, Kai Hinze, Sidney Dorsch, Daniel Preiss, Jonas Hillmann, Sarah Dorn und Fynn Ambacher. Foto: Michael Sturm

