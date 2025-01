Viele (fast) nackte Tatsachen beim Dettinger »Komödle«

Das Laienensemble wird in acht Aufführungen rund 800 Zuschauer einmal mehr bestens unterhalten und sorgt für eine Überraschung: Drei Männer zeigen viel Mut in wenig Kleidung. Das Premieren-Publikum ist begeistert, die Akteure sind wieder einmal in Hochform.

Von wegen Ruhe auf der Jagdhütte: Laienschauspieler Herbert Schall (sitzend), Kai Münzing (dahinter) und Herbert Buchfink (rechts) sorgen wieder einmal für beste Unterhaltung bei der jüngsten »Komödle«-Inszenierung. Foto: Kirsten Oechsner Von wegen Ruhe auf der Jagdhütte: Laienschauspieler Herbert Schall (sitzend), Kai Münzing (dahinter) und Herbert Buchfink (rechts) sorgen wieder einmal für beste Unterhaltung bei der jüngsten »Komödle«-Inszenierung. Foto: Kirsten Oechsner

