Im Ex-Reformhaus am Kelternplatz wird ein Treffpunkt mit Beratungsmöglichkeiten geschaffen. Was im Einzelnen geboten wird und wann er öffnet.

Noch modeln Handwerker das ehemalige Reformhaus am Kelternplatz um, im Oktober soll es als Anlaufstelle für psychisch Erkrankte neu öffnen. Foto: Markus Pfisterer Noch modeln Handwerker das ehemalige Reformhaus am Kelternplatz um, im Oktober soll es als Anlaufstelle für psychisch Erkrankte neu öffnen. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.