Nach 116 Jahren ist Schluss: Wilfried Collmer schließt seinen Haushaltswarenladen in der Uracher Stadtmitte direkt gegenüber des Rathauses. Was ihn dazu bewogen hat.

Fast nichts, was es bei Wilfried Collmer nicht für den Haushalt gibt. Mit dem 44-jährigen Kaufmann kann man sich trefflich über die Vorzüge und Nachteile verschiedener Spätzlespressen unterhalten. Foto: Andreas Fink Fast nichts, was es bei Wilfried Collmer nicht für den Haushalt gibt. Mit dem 44-jährigen Kaufmann kann man sich trefflich über die Vorzüge und Nachteile verschiedener Spätzlespressen unterhalten. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.