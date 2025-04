Streit um Nahwärme-Preis in Glems: Stadtwerke loben konstruktive Gespräche

Mit Schwung in die Zukunft: Für das neue Nahwärmeprojekt in Glems griffen im Juli 2018 unter anderem (von links) die damaligen Stadtwerke-Leiter Giancarlo Bragagnolo und Alexander Schoch sowie Ortsvorsteher Andreas Seiz und Metzingens Ex-Finanzbürgermeisterin und heutige Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh zum Spaten.

METZINGEN-GLEMS. Bis zu dreimal so hoch wie ihre Energiekosten vor dem Ukraine-Krieg seien die Preise der Stadtwerke Metzingen für die Lieferung von Nahwärme in die beiden Glemser Netze, beklagten Kunden des Energieversorger im Juni 2024 und schalteten die lokalen Medien ein. Etwa 40 Kunden sind in der Interessengemeinschaft Nahwärme Glems verbunden.

Mittlerweile gab es drei Gesprächstermine zwischen Vertretern der Stadtwerke und der Nahwärme-Kunden. Ziehen die Werke auf GEA-Anfrage ein positives Fazit aus den Treffen, »haben wir eine völlig andere Auffassung als die Stadtwerke«, macht Alexandra Böttle von der IG Nahwärme Glems deutlich. Die Interessengemeinschaft hat ihre Sicht der Dinge öffentlich allerdings bisher nicht näher erläutert. So bleibt es momentan bei der Schilderung der Stadtwerke, die Anna Heimerdinger, dort in der Stabstelle Assistenz Geschäftsführung und auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, dem GEA übermittelt hat.

Preise unter regionalem und bundesweiten Schnitt

Sie spricht davon, dass mit den Kunden "sehr konstruktive und detaillierte Gespräche geführt wurden", bei denen verschiedene Aspekte der Wärmeversorgung intensiv beleuchtet worden seien. "Dazu gehörte unter anderem ein Vergleich der Wärmekosten mit ähnlichen Wärmenetzen hinsichtlich Größe und Brennstoffeinsatz. "Dabei stellte sich heraus, dass die Preise im Glemser Wärmenetz unter dem regionalen und bundesweiten Durchschnitt liegen."

Gleiches gelte für die sogenannten Preisgleitklauseln, mithilfe derer die Wärmelieferungspreise festgelegt werden und die auch die schwankenden Rohstoffpreise einbeziehen - auch die Stadtwerke müssen ihre dann an die Kunden weitergegebene Energie schließlich erstmal am Markt einkaufen und ihre Kosten decken. Die Stadtwerke Metzingen konnten, so die Sprecherin weiter, »die Preisgleitklauseln leicht optimieren, was zu einer Reduzierung des Arbeitspreises für alle Wärmenetzkunden führte. Dieses Angebot haben nahezu alle Glemser Wärmekunden angenommen«.

Mit Gas betriebene Netze

Die beiden Nahwärmenetze in Metzingens ländlichstem Stadtteil mit gut 1.000 Einwohnern liegen rund um die Otto-Single-Halle und das Glemser Rathaus. Über 40 Haushalte an der Zwerbach-, der Lech- und der Dettinger Straße sowie im Neubaugebiet Entensee sind angeschlossen. In Letzterem war dies Pflicht; in den erstgenannten Straßen haben etliche Häuslebesitzer ihre Öl- oder Gasheizung freiwillig außer Betrieb genommen und werden jetzt von den Stadtwerken mit Wärme beliefert. Gespeist werden die Netze von Blockheizkraftwerken im Rathaus und in der Otto-Single-Halle. Diese werden mit Gas betrieben.

Bei einem früheren Gesprächstermin zwischen Nahwärmekunden und dem GEA hatte Horst Wahl, einer der Neu-Anschließer, gesagt, dass er statt 3.000 Euro im Jahr durch die Wärmeversorgung mit seinem früheren Ölbrenner satte 9.000 Euro für die Nahwärme der Stadtwerke im Jahr 2023 bezahlt habe - bei gleichem Verbrauch. Eine andere Kundin, Bettina Rösner aus dem Baugebiet Entensee, hatte von einer annähernden Verdopplung der Nahwärmepreise von 1.128 Euro im Jahr 2017 auf 2.199 Euro im Jahr 2023 gesprochen.

Der frühere technische Leiter der Stadtwerke Metzingen, Giancarlo Bragagnolo, erklärt vor Bürgern in der Heizzentrale der Otto-Single-Halle in Glems die Funktionsweise des dortigen Blockheizkraftwerkes. Foto: Thomas Füssel Der frühere technische Leiter der Stadtwerke Metzingen, Giancarlo Bragagnolo, erklärt vor Bürgern in der Heizzentrale der Otto-Single-Halle in Glems die Funktionsweise des dortigen Blockheizkraftwerkes. Foto: Thomas Füssel

Die Stadtwerke warnen davor, verschiedene Energieversorgungsarten einfach so gegenüberzustellen.»Der Vergleich Ölpreis mit Wärmepreis wäre ein Vergleich von Äpfeln und Birnen«, findet Sprecherin Heimerdinger. Zwar sei der Wärmepreis des Metzinger Energieversorgers nicht günstiger als der aktuelle Ölpreis. »Heizölpreise unterliegen jedoch starken Schwankungen. Dazu kommen insbesondere Kosten für die Investition (möglicherweise Zinsen für ein Darlehen), Wartung, Reparaturen und auch die Reinvestition (wenn die Anlage nach 20 Jahren ersetzt werden muss)«.

Im Wärmepreis seien dagegen alle Kosten enthalten, die beim Betrieb einer Heizung entstehen könnten. »Dadurch bezahlt der Kunde 'fertige Wärme'«. Fakt ist allerdings, dass auch der SWM-Nahwärmepreis zwischen 2022 und 2024 stark geschwankt hat. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine und Putins zugedrehtem Gashahn hatte sich fossile Energie vorübergehend weltweit massiv verteuert - was sich zeitversetzt auch bei Nahwärmekunden in Deutschland bemerkbar gemacht hatte, vor allem in den Jahren 2023 und 2024. Nachdem die Bundesregierung andere Energielieferanten aufgetan hatte, entspannte sich die Lage wieder.

Heizen mit Öl wird teurer

Für 2025 und 2026 hatte Stadtwerke-Chef Alexander Schoch im Juni 2024 angekündigt, dass Nahwärme in Glems deutlich günstiger werden wird. Vom Heizöl rät Stadtwerke-Sprecherin Anna Heimerdinger auch aus Klimaschutzgründen allerdings eher ab und bewirbt das eigene Produkt: »Ein zentraler Vorteil unserer Nahwärmeversorgung liegt darin, dass sie bereits jetzt die zukünftigen gesetzlichen Vorgaben für eine nachhaltige und klimaschonende Wärmeversorgung erfüllt«, macht die Sprecherin deutlich, und: »Eigentümer, die weiterhin auf Heizöl setzen, müssen sich langfristig auf steigende CO2-Abgaben, strengere Emissionsgrenzen und potenzielle Austauschpflichten für alte Heizsysteme einstellen.«

Eine ähnliche Überzeugungsdiskussion könnte die Schoch-Crew mit Anwohnern in Neuhausen zu führen haben. Dort soll mindestens ein neues Nahwärmenetz geknüpft werden, in der Metzinger Straße; ein weiteres könnte im Zuge der Sanierung der Ortsmitte zwischen Salonkreuzung und Ermstalbahn kommen. Auch in der Metzinger Kernstadt gelten Nahwärmenetze als Kernbaustein einer zukunftsträchtigen Energieversorgung. (GEA)