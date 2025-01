Strahlkraft stärken: Stadt Metzingen und »Mythos Alb«-Verband gemeinsam auf CMT

Die Stadt Metzingen und der Tourismusverband »Mythos Schwäbische Alb« machen auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart gemeinsame Sache. Sie präsentieren, was innerstädtisch und regional 2025 so alles geboten sein soll: Unter anderem Deutschlands größtes Maultaschenfestival in Metzingen und »100 Jahre Hengstparaden Marbach«.

Und hoch die Werbeträger: (von links) Felix Metzmann, Melanie Garifo, Celina Müller, Patrick Hubertz, Tamara Link, Silvio Flemmig und Sarah Reinhardt von Metzingen Marketing und Tourismus GmbH, Outletcity Metzingen AG und Cityinitiative Metzingen zeigen, was sie gemeinsam auf der Tourismusmesse CMT präsentieren wollen. Foto: Markus Pfisterer Und hoch die Werbeträger: (von links) Felix Metzmann, Melanie Garifo, Celina Müller, Patrick Hubertz, Tamara Link, Silvio Flemmig und Sarah Reinhardt von Metzingen Marketing und Tourismus GmbH, Outletcity Metzingen AG und Cityinitiative Metzingen zeigen, was sie gemeinsam auf der Tourismusmesse CMT präsentieren wollen. Foto: Markus Pfisterer

