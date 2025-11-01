Straßensperrungen in Wannweil wegen Leitungsarbeiten

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIl. Derzeit finden in der Kusterdinger Straße in Wannweil, im Bereich der Bahnbrücke, umfangreiche Leitungsbauarbeiten der FairNetz GmbH statt. Aktuell wird dort mit dem technisch anspruchsvollen Durchpressungsverfahren der Ebbach unterquert.

In der kommenden Woche werden dann die Gas- und Wasserversorgungsleitungen in die unter dem Bach durchpressten Stahlrohre eingezogen und bis zu den jeweiligen Einbindestellen verlegt. Diese Arbeiten werden mit einer halbseitigen Sperrung und mit Ampelschaltung im Bereich Kusterdinger Straße 2 bis 16 durchgeführt.

Im Anschluss daran folgt ab dem 10.11.2025 der 2. Bauabschnitt bei der die verlegten Leitungen in den Leitungsbestand eingebunden werden.

Dieser Bauabschnitt erfordert eine Vollsperrung des Bereiches Kusterdinger Straße 2 bis 16 mit Umleitungstrecke über die Hauptstraße, Bahnhofstraße, Jettenburger Straße, Schlossstraße, In d. Schnitzerin und Unterer Haldenweg.

Voraussichtlich kann dieser letzte Bauabschnitt bis Ende November abgeschlossen werden – witterungsbedingte Verzögerungen können aber nicht ausgeschlossen werden. Für Einschränkungen und Behinderungen im Baustellenbereich bittet die FairNetz GmbH alle betroffenen Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. (pm)