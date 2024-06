Die Polizei hat am Freitag zu einer Schweigeminute für den vor einer Woche in Mannheim niedergestochenen und zwei Tage später verstorbenen Polizisten Rouven Laur aufgerufen. Im ganzen Landkreis Reutlingen wurde öffentlich getrauert.

Eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff auf den Polizisten Rouven Laur wurde im ganzen Land mit einer Gedenkminute um 11.34 Uhr an die Tat erinnert - hier in Bad Urach. Die Verwaltung war mit den anderen Blaulichtfraktionen Feuerwehr, DRK und Bergwacht zum Polizeiposten gekommen. Foto: Andreas Fink Eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff auf den Polizisten Rouven Laur wurde im ganzen Land mit einer Gedenkminute um 11.34 Uhr an die Tat erinnert - hier in Bad Urach. Die Verwaltung war mit den anderen Blaulichtfraktionen Feuerwehr, DRK und Bergwacht zum Polizeiposten gekommen. Foto: Andreas Fink

