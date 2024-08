Zig Tausende erstürmten am Samstag den Weinberg am Herlishäusle und genossen den Abend bei mediterranen Temperaturen und einem guten Wein. Lässig-lockere Stimmung unter den Gästen, die zum Teil von weit her zur Kultveranstaltung gekommen sind.

Chillen am Weinberg: In der Steillage war kaum noch ein Sitzplatz frei. Foto: Kirsten Oechsner Chillen am Weinberg: In der Steillage war kaum noch ein Sitzplatz frei. Foto: Kirsten Oechsner

