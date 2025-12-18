Sirchinger Steige ab Freitag teilweise frei

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Seit Montag, 25. August 2025 lässt das Regierungspräsidium Tübingen die Sirchinger Steige im Verlauf der L 249 zwischen Bad Urach und seinem Ortsteil Sirchingen sanieren. Da die Hangrutschung unterhalb des Anschlusses der K 6708 der sogenannten »Hanner Steige« aufgetreten war, musste auch diese während der Ausführung der Arbeiten gesperrt werden.

Trotz der teilweise widrigen Witterungsverhältnisse seit November 2025 konnten die Spezialtiefbauarbeiten mit dem Herstellen der Bohrpfähle und der Anker für die Rückverhängung fertiggestellt werden. Auch war es möglich die Arbeiten am Kopfbalken, ein Stahlbetonbalken der am talseitigen Rand der Landesstraße über den Bohrpfählen verläuft, fertigzustellen.

Eingeschränkte Verkehrsfreigabe der Steige

Wie bereits angekündigt, erfolgt eine eingeschränkte Verkehrsfreigabe der Steige über die Wintermonate. Gute Witterungsbedingungen vorausgesetzt, findet eine Freigabe für die Verkehrsteilnehmer am Freitag, 19. Dezember 2025 im Laufe des Nachmittags statt.

Während der Winterpause läuft der Verkehr unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn im Bereich der Hangsicherung mit einer Lichtsignalanlage, wie vor Beginn der Bauarbeiten. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden entlang der Baustelle transportable Schutzeinrichtungen aufgestellt.

Kosten des Vorhabens: rund 1,62 Mio. Euro

Nach der Winterpause wird in der Bauphase 2 von Ende März bis Juni 2026 die Kappe und das Geländer auf dem Kopfbalken hergestellt. Weiter wird die schadhafte Fahrbahndecke auf einer Fläche von rund 3.200 m² und Teile der Asphalttragschicht der Landesstraße ausgetauscht. Zur Ausführung dieser Arbeiten muss die L 249 Sirchinger Steige für den Verkehr erneut voll gesperrt werden. Die Kosten des Vorhabens belaufen sich auf rund 1,62 Mio. Euro. Diese werden vom Land Baden-Württemberg getragen. (pm)