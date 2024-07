Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann hat im Gemeinderat sechs junge Menschen geehrt, die bei einem schweren Verkehrsunfall am 12. Mai erste Hilfe geleistet und damit Menschen gerettet haben. Was sich in der Nacht zugetragen hat.

Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann ehrt sechs Jugendliche des Württembergischen Christusbundes, die bei einem schweren Verkehrsunfall am 12. Mai Menschen gerettet haben. Im Bild neben dem Uracher Bürgermeister Lea Maria Scheiblich, Moritz Wünsch, Micha Reif, Charlott Wagner, Tobias Chiciudean-Bubeck und Christine Schurr. Foto: Andreas Fink Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann ehrt sechs Jugendliche des Württembergischen Christusbundes, die bei einem schweren Verkehrsunfall am 12. Mai Menschen gerettet haben. Im Bild neben dem Uracher Bürgermeister Lea Maria Scheiblich, Moritz Wünsch, Micha Reif, Charlott Wagner, Tobias Chiciudean-Bubeck und Christine Schurr. Foto: Andreas Fink

