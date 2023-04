Schwelbrand am Pfullinger Lindenplatz sorgt für großen Feuerwehreinsatz

Größerer Feuerwehreinsatz am Lindenplatz in Pfullingen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Mit großem Aufgebot, sieben Einsatzfahrzeugen samt Drehleiter, rückte am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr die Pfullinger Feuerwehr am Lindenplatz an. Der Grund war ein Schwelbrand. Dieser hatte sich an einem Holzbalken im Obergeschoss eines Wohngebäudes entwickelt und in der Folge in weiteres Gebälk ausgebreitet, unter anderem bis »in den Holzboden gefressen«, so Feuerwehrkommandant Dietmar Rall. Ein Bodenbalken sei »komplett durchgeschmort«.

Die Ursache für die Entwicklung des ist ungeklärt, laut Rall muss der Balken aber bereits Stunden vor sich hin geschmort haben. Dadurch, dass die Feuerwehr rechtzeitig informiert wurde, habe Schlimmeres verhindert werden können, so Rall. Eine Bewohnerin hatte die Feuerwehr gerufen, nachdem ihr ein Brandgeruch aufgefallen war. Um an den Brandherd zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte zunächst die Balken freilegen und dafür eine Wand sowie den Boden mit der Kettensäge öffnen. Sämtliche Bewohner des Hauses wurden umgehend evakuiert, verletzt wurde niemand. Gegen 17 Uhr war der Einsatz beendet. Während dessen war der Lindenplatz zunächst komplett, später in Richtung Reutlingen gesperrt. Die Polizei und der Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 10.000 Euro.