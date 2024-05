Betrunkene baut in Pfullingen Unfall und flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt gegen eine 34-Jährige, die am Mittwochabend alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau gegen 21.30 Uhr mit ihrem Kia Sportage die Marktstraße entlang und beschädigte dabei einen dort parkenden VW Polo. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete sie von der Unfallstelle.

Blutalkohol deutlich über zwei Promille

Kurze Zeit später konnte der Kia durch die inzwischen von Zeugen verständigte Polizei im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in der Nähe angehalten werden. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung der Fahrerin. Ein entsprechender Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. (pol)