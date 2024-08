Zum 21. Mal gab's in Schlaitdorf das große Sommerfest mit dem berühmten Musikfeuerwerk. Nach heftigen Regengüssen am Nachmittag blieb abends glücklicherweise alles trocken.

Ein Feuerwerk zum Staunen zauberten Rolf Zizelmann und Armin Rieth in den klaren Schlaitdorfer Nachthimmel. Foto: Steffen Schanz Ein Feuerwerk zum Staunen zauberten Rolf Zizelmann und Armin Rieth in den klaren Schlaitdorfer Nachthimmel. Foto: Steffen Schanz

