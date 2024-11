Der Uracher Stadtschäfer Christoph Röhner mit seiner Partnerin Jacqueline Kaeber auf dem Seeburger Burgberg, wo sich die Schafe um die Landschaftspflege kümmern. Kürzlich sind sie mit dem Kulturlandschaftspreis ausgezeichnet worden, den der Schwäbische Heimatbund und die Sparkassen-Finanzgruppe jährlich ausloben. Bei aller Freude über die Anerkennung: Die Schäfer haben gerade viele Sorgen, weil die Blauzungenkrankheit in der Region angekommen ist. Foto: Andreas Fink Der Uracher Stadtschäfer Christoph Röhner mit seiner Partnerin Jacqueline Kaeber auf dem Seeburger Burgberg, wo sich die Schafe um die Landschaftspflege kümmern. Kürzlich sind sie mit dem Kulturlandschaftspreis ausgezeichnet worden, den der Schwäbische Heimatbund und die Sparkassen-Finanzgruppe jährlich ausloben. Bei aller Freude über die Anerkennung: Die Schäfer haben gerade viele Sorgen, weil die Blauzungenkrankheit in der Region angekommen ist. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.