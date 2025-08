Rund 100 Rettungskräfte in Metzingen für Einsatz gegen Starkregen geehrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Der Deutsche Wetterdienst sprach von Jahrhundertniederschlägen. Betroffen waren hauptsächlich Baden-Württemberg und Bayern. Es fing Ende Mai 2024 mit kräftigem Dauerregen an, steigerte sich aber schnell: Manchenorts fiel binnen 24 Stunden mehr Regen als im Durchschnitt in einem ganzen Monat. Der Regen war Folge einer besonderen Wetterlage. Ein Tief transportierte sehr feuchte und warme Luft aus dem Mittelmeer nordwärts nach Deutschland. Winde aus nordwestlicher Richtung quetschten diese feuchtwarme Luft regelrecht über dem Süden zusammen. Die Flusspegel im Landkreis speziell von Echaz und Erms sowie an der Großen Lauter stiegen in kürzester Zeit auf Rekordniveau und traten teilweise über die Ufer, Hänge rutschten ab, Straßen wurden überschwemmt, Keller überflutet.

Dies war das Einsatzszenario, dem sich ab Freitag, 31. Mai, die Rettungskräfte von Feuerwehr, Technischen Hilfswerk (THW) und Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) gegenübersahen: 350 Einsatzkräfte an insgesamt 379 Einsatzstellen waren an dem Wochenende gefordert. »Für rund 100 Helferinnen und Helfer, die 24 Stunden und länger im Einsatz waren, gab es in der Metzinger Motorworld die Bevölkerungsschutz-Einsatz- oder die Bayerische Fluthelfer-Nadel 2024«, sagte Kreisbrandmeister Wolfram Auch. Vorgenommen wurde diese Ehrung durch Regierungspräsident Klaus Tappeser und Landrat Ulrich Fiedler.

Große Ehre für Landrat

Tappeser erinnerte sich noch gut an die Geschehnisse an Pfingsten des vergangenen Jahres: »Ohne Menschen wie sie hätten wir diese Katastrophe nicht bewältigen können. Sie sind ein Teil des Netzwerkes das unser Land trägt. Ihr Credo ist, so der Regierungspräsident: Nicht fragen, sondern handeln«.

Alle Räder hätten ineinandergegriffen, führte Tappeser aus, denn Katastrophenschutz ist Teamarbeit, betonte er. Der wahre Kern liege jedoch in der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen mit klarem Blick und von ganzem Herzen. »Egal welche Schutzkleidung sie tragen, unser Dank ist ihnen gewiss.« Er vergaß aber auch nicht die Landrats- und Bürgermeistermeisterämter die die Einsätze mit koordinierten. »Sie geben Hoffnung, und sie haben bewiesen, unsere Zusammenhalt ist unsere größte Stärke«, schloss er seine Laudatio.

An die Hauptakteure des Abends gewandt meinte Landrat Ulrich Fiedler: »Es ist mir eine Ehre und ein zutiefst persönliches Anliegen sie auszuzeichnen zu dürfen.«

Fiedler erinnerte daran, wie schnell in Zeiten des Klimawandels solche Unwetterlagen entstehen können: »Eine große Gewitterzelle die nicht abzieht, bewirkt in kürzester Zeit eine Katastrophenlage. Keller laufen voll, Hänge rutschen ab. Und ganz schnell geht es um die Sicherheit, das Leben der Menschen.«

Dass die hiesige Region nicht ganz so extrem mit dem Unwetter zu kämpfen hatte, führte Fiedler auf die bereits umgesetzten Hochwasserschutzmaßnahmen zusammen. Im Landkreis Reutlingen seien Schäden von rund 2,5 Millionen Euro entstanden. Die neun betroffenen Gemeinden im Kreis hätten durch das Land Baden-Württemberg schnell und unbürokratisch aus dem Paket »Landeshilfe nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen« 1,1 Millionen Euro als Soforthilfe für ihre zerstörte Infrastruktur zugewiesen bekommen.

Trotz dieser wirksamen Hilfen gilt es laut Fiedler den Katastrophenschutz weiter auszubauen, Maßnahmen zu verbessern. »Wir müssen die Bedarfspläne durch die Praktiker auf Herz und Nieren prüfen und auf Tauglichkeit testen lassen.«

Er vergaß nicht, die Belastungen für die Familien zu erwähnen, wenn plötzlich jemand zum Einsatz gerufen werde und dieser alles stehen und liegen lasse, die Familie verzichten müsse.

Bayerische Fluthelfer-Nadel

Als Besonderheit erwähnte Fiedler, dass Einsatzkräfte der DLRG-Wasserrettung des Landes mit 23 Kräften am Sonntag, 2. Juni, nach Bayern zur Unterstützung ausrückten und erst am 5. Juni zurückkehrten. »Dieser Einsatz über die föderalen Grenzen hinaus, macht den Katastrophenschutz stark«, betonte der Landrat. Für diese Kollegen gab es bei der anschließenden Ehrung die »Bayerische Fluthelfer-Nadel«.

»Mit ihrem Engagement, das mutig und selbstlos war, haben sie Leben gerettet, die Folgen der Katastrophe so gering wie möglich gehalten und diese Arbeit als etwas Selbstverständliches genommen, ohne viel Aufhebens davon zu machen«, wandte er sich an alle zu Ehrenden. »Sie geben uns Hoffnung, sie sind das Rückgrat unseres Bevölkerungsschutzes und sie sind Vorbilder für uns alle.«

Bei der Verleihung kamen 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lichtenstein, 13 der Feuerwehr Bad Urach, 17 aus Reutlingen sowie eine Einsatzkraft aus Metzingen im Mittelpunkt. Dazu 21 Helferinnen und Helfer des THW und 23 des DLRG. (GEA)