In vier Jahrzehnten hat der 74-Jährige in Dettingen viel bewegt und möchte dies auch noch weiterhin machen: Dr. Rolf Hägele ist für weitere fünf Jahre in den Gemeinderat und den Kreistag gewählt.

Ist seit 40 Jahren im Dettinger Gemeinderat und seit 35 Jahren im Kreistag: Dr. Rolf Hägele ist immer noch motiviert und hat große Lust auf Kommunalpolitik Foto: Kirsten Oechsner Ist seit 40 Jahren im Dettinger Gemeinderat und seit 35 Jahren im Kreistag: Dr. Rolf Hägele ist immer noch motiviert und hat große Lust auf Kommunalpolitik Foto: Kirsten Oechsner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.