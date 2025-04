Rekordbeteiligung beim Biker-Korso der Motorradfreunde Wannweil

Ob alleine oder zu zweit, auf zwei, drei oder vier Rädern: rund 300 Fahrzeuge nahmen am 19. Biker-Korso der Motorradfreunde Wannweil teil. FOTOS: SCHERTLIN

WANNWEIL. Rund 300 Teilnehmer meldete die Polizei beim 19. Biker-Korso der Motorradfreunde Wannweil. »Das ist auf jeden Fall Rekord, so viele waren es noch nie. Da können wir stolz sein«, freute sich die erste Vorsitzende Sabine Löffler über die zahlreichen Beteiligungen.

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen füllte sich der Edeka-Parkplatz in Wannweil ab 11.30 Uhr relativ schnell. Die Kennzeichen gaben einen Überblick über die Herkunft der Motorradfahrer. Viele befreundete Bikerclubs aus der Region und von weiter weg waren mit einer Delegation vertreten, aber auch zahlreiche Einzelfahrer hatten sich zum »Benzingespräch« und einem Imbiss eingefunden. Im Rahmenprogramm zeigte Rennfahrer Philipp Schweizer vom »Insanes-Racing Team« seine Maschinen und stand Interessenten Rede und Antwort.

»Selbstdarstellung, Akrobatik und Rücksichtslosigkeit haben bei der Fahrt nichts zu suchen«

Chromblitzende Maschinen und satter Sound gaben den passenden Rahmen zum anschließenden Start in die Motorradsaison. Mit Polizeieskorte setzte sich der Motorrad-Konvoi nach Grußworten von Bürgermeister Dr. Christian Majer gegen 14.30 Uhr in Bewegung.

Der Motorrad- gottesdienst in der Johannes-Kirche war gut besucht. Zahlreiche befreundete Motorradclubs waren der Einladung gefolgt. Foto: Ulrich Schertlin Der Motorrad- gottesdienst in der Johannes-Kirche war gut besucht. Zahlreiche befreundete Motorradclubs waren der Einladung gefolgt. Foto: Ulrich Schertlin

Gefahren wurde versetzt und in Zweierreihe. Dabei gab es eine klare Verhaltensrichtlinie: »Selbstdarstellung, Akrobatik und Rücksichtslosigkeit haben bei der Fahrt nichts zu suchen«, hieß es vor dem Start. Man wolle mit dem Konvoi auch für mehr Verständnis und Achtsamkeit im Straßenverkehr werben und gemeinsam gut in die Saison starten, so die Motorradfreunde Wannweil.

Die Tour führte nach Degerschlacht, Sickenhausen und über Betzingen wieder nach Wannweil zum Bittgottesdienst in die Johannes-Kirche. Dort segnete Pfarrer Bernd Rexler die Teilnehmer, die musikalische Untermalung wurde von der Gruppe »Delta B« geliefert. Nach dem Gottesdienst gab es einen Luftballon-Massenstart mit persönlichen Kärtchen vor der Kirche, das Treffen fand bei Kaffee und Kuchen im Martin-Luther-Haus seinen Ausklang. (GEA)