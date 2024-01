Quiz über Bad Urach: Eintritte in Alb-Thermen zu gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. So viel Geschichte, Kultur und Natur auf einem Haufen gibt’s selten. Bad Urach ist nicht nur für den Hohenurach, den Schäferlauf, den Wasserfall und einen der schönsten Marktplätze Süddeutschlands bekannt, viele kommen in die Stadt am Fuße der Schwäbischen Alb auch, um sich in den Alb-Thermen zu entspannen. Im Quiz der Woche verlost der GEA insgesamt 10x2 Gutscheine für 5 Stunden Eintritt im Thermalbad. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost. Diese werden schriftlich benachrichtigt und im GEA veröffentlicht. (GEA)