Seit das Postbank-Finanzcenter am Metzinger Bahnhof geschlossen hat, gibt es nur noch an wenigen kleinen Verkaufsstellen Briefmarken und Umschläge. Die Post sucht in der Stadt eine neue Filiale.

Nah beim Bahnhof gibt es nur noch drei gelbe Briefkästen. Früher war dort auch das Postbank-Finanzcenter. Es hat Ende Oktober 2022 geschlossen. Der Briefmarkenautomat ist schon lange defekt. Foto: Markus Pfisterer Nah beim Bahnhof gibt es nur noch drei gelbe Briefkästen. Früher war dort auch das Postbank-Finanzcenter. Es hat Ende Oktober 2022 geschlossen. Der Briefmarkenautomat ist schon lange defekt. Foto: Markus Pfisterer

