Am Sonntag messen sich Pferdebesitzer und ihre Tiere beim Pflügen und Holzrücken. Szenen aus einer Zeit bevor Traktoren in großem Stil Arbeitspferde ersetzten.

Roland Fritz nahm mit seinem Pferd Sambo im vergangenen Jahr beim Holzrücken am Fuhrmannstag in Pliezhausen teil. Am Sonntag messen sich die Besitzer und ihre Arbeitspferde wieder. Foto: Malte Klein Roland Fritz nahm mit seinem Pferd Sambo im vergangenen Jahr beim Holzrücken am Fuhrmannstag in Pliezhausen teil. Am Sonntag messen sich die Besitzer und ihre Arbeitspferde wieder. Foto: Malte Klein

