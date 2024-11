Die Gemeinde erhebt keine Grundsteuer C, möchte die Entwicklung in anderen Kommunen beobachten und eventuell nachziehen. Mehr als 200 Grundstücke sind im Ort erschlossen, aber unbebaut.

Die Grundsteuer B musste nu berechnet werden, für einige Hausbesitzer wird sich einiges ändern: Wer rund ums Hus mehr Fläche hat, muss mehr bezahlen udnd wer im Reihenhaus lebt, unter Umständen weniger. Foto: Kirsten Oechsner Die Grundsteuer B musste nu berechnet werden, für einige Hausbesitzer wird sich einiges ändern: Wer rund ums Hus mehr Fläche hat, muss mehr bezahlen udnd wer im Reihenhaus lebt, unter Umständen weniger. Foto: Kirsten Oechsner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.