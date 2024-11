Melanie Burdukov aus dem Bad Uracher Ortsteil Sirchingen ist am Freitag in der RTL-Show »Ninja Warrior Germany« zu sehen. Dabei wollte sich die 21-Jährige eigentlich gar nicht bewerben. So aber muss sie dem Vergleich mit ihrer Schwester standhalten, die im vergangenen Jahr angetreten war.

Gute Voraussetzungen für »Ninja Warrior Germany«: Als langjährige Turnerin des SV Hülben hat Melanie Burdukov viel Körperspannung und Kraft. Foto: Markus Hertrich/RTL Gute Voraussetzungen für »Ninja Warrior Germany«: Als langjährige Turnerin des SV Hülben hat Melanie Burdukov viel Körperspannung und Kraft. Foto: Markus Hertrich/RTL

