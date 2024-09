Hoch die Gläser: Karin Bernhard, Geschäftsführerin des Diakonischen Betreuungsvereins im Landkreis Reutlingen, stößt mit geladenen Gästen auf das neue Angebot im Haus Matizzo an. Den Verein gibt es seit über 30 Jahren, mit den Schwerpunkten ehrenamtliche rechtliche Betreuung und Vorsorgethemen. Foto: Markus Pfisterer Hoch die Gläser: Karin Bernhard, Geschäftsführerin des Diakonischen Betreuungsvereins im Landkreis Reutlingen, stößt mit geladenen Gästen auf das neue Angebot im Haus Matizzo an. Den Verein gibt es seit über 30 Jahren, mit den Schwerpunkten ehrenamtliche rechtliche Betreuung und Vorsorgethemen. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.