Neue Werbekampagne gestartet: Trigema-Affe ist jetzt Fashion Influencer

BURLADINGEN. Mit der Übergabe von Wolfgang Grupp Senior an die nächste Generation endet auch eine lange Werbe-Ära – über 30 Jahre stand er gemeinsam mit Trigema Testimonial Charly im Mittelpunkt. Jetzt präsentiert Trigema die neue Werbestrategie: Deutschlands bekannter Nachrichtensprecher Jan Hofer ist zurück in der ARD und kündigt die neue Rolle an: Affe Charly ist jetzt KI Fashion-Influencer. In seiner neuen Rolle wird er zum Kampagnenstart die Trigema Social Media Kanäle übernehmen und uns ab sofort an seiner Sicht auf Fashion, aber auch an tagesaktuellen Geschehnissen teilhaben lassen. Das teilt das Textiltunternehmen aus Burladingen in einer Pressemitteilung mit.

Jan Hofer präsentiert den neuen Werbe-Spot. Foto: Trigema. Jan Hofer präsentiert den neuen Werbe-Spot. Foto: Trigema.

»Wir haben immer gesagt: Der Affe bleibt. In unserer neuen Werbekampagne wird unser Trigema-Affe Charly ein KI-Fashion-Influencer. Der Affe wird vollständig in generativer KI erstellt. Das bedeutet: Größtmöglicher kreativer Spielraum, Flexibilität und Geschwindigkeit. Charly wird natürlich auch für die Trigema Werte einstehen, aber auch erstmals ein Eigenleben entwickeln. Diese Kampagne wäre ohne den Einsatz von KI nicht realisierbar. Dank KI können wir Charly aus völlig neuen Perspektiven präsentieren, anstatt ihn nur als Nachrichtensprecher zu zeigen«, wird Wolfgang Grupp Junior, Geschäftsführender Gesellschafter Trigema in der Pressemitteilung zitiert.

Weiterentwicklung des Unternehmens

Der KI-Influencer Charly und der neue TV-Spot wurden in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur thjnk und der Produktionsfirma Saltwater entwickelt. Das kreative Konzept basiert auf der Nutzung modernster Technologien der KI. Die neuen Werbemaßnahmen stehen für Kontinuität, aber zugleich auch für die Weiterentwicklung des Unternehmens unter Wolfgang Junior und Bonita Grupp. Die Unternehmensphilosophie und die Werte, für die Trigema als Familienunternehmen steht, bleiben dabei weiterhin die grundlegende Leitlinie von Strategie und Marketing, heißt es in der Pressemitteilung.

Bonita Grupp, Geschäftsführende Gesellschafterin Trigema erklärt: »Es war uns wichtig, sowohl den Affen als auch unsere Werte beizubehalten. Nach über 30 Jahren des gleichen Werbeformats standen wir vor der Herausforderung, etwas zu finden, das unseren Werten treu bleibt und gleichzeitig zukunftsorientiert ist.« Gemeinsam mit der Agentur thjnk in Berlin habe das Unternehmen eine Lösung gefunden, die kontinuierlich an die Zeit angepasst werden könne.

Stefan Schulte, Chief Creative Officer thjnk dazu: »Trigema ist eine Legende, Affe Charly ist eine Legende. Das Unternehmen ist in seiner klaren Haltung in Fragen der Produktion und Nachhaltigkeit schon fast radikal: Wunderbar, was gibt es für uns als Kreative dankbareres, als all das neu und frisch zu erzählen.«

Jan Hofer freue sich sehr, Teil dieser neuen Trigema -Ära zu sein. »Mit Charly als KI-Fashion-Influencer zeigt das Unternehmen, wie Tradition und Innovation vereint werden können. Diese spannende Entwicklung anzukündigen, ist für mich eine besondere Freude«, wird er in der Pressemitteilung zitiert.

Neben dem aktuellen TV-Spot und mehreren Kampagnen-Motiven in verschiedenen Medien wird 2025 ein zweiter Spot veröffentlicht. Die Kampagne wird nicht nur wie bisher im linearen TV, sondern auch im Addressable TV ausgestrahlt. Darüber hinaus wird KI-Affe Charly auf den sozialen Medien in verschiedenen Formaten präsent sein, erklärt das Unternehmen. (eg)