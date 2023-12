Neue Buslinie von Walddorfhäslach nach Dettenhausen und Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Zum 1. Januar 2024 startet die neue Linie 827 und verbindet künftig Walddorfhäslach, Dettenhausen und Tübingen von Montag bis Freitag zwischen 05.45 Uhr und 19.45 Uhr im Stundentakt. Das berichtet das Landratsamt Reutlingen. Unterwegs werden neben Dettenhausen auch die Tübinger Stadtteile Lustnau und Pfrondorf bedient.

Mit der Linie 827 erhalten Fahrgäste aus Walddorfhäslach einen schnellen und umsteigefreien Anschluss in Dettenhausen an die Schönbuchbahn in Richtung Weil im Schönbuch, Holzgerlingen und Böblingen sowie in die Innenstadt von Tübingen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Fahrzeiten sind auch auf die Bahnverbindungen von Tübingen in Richtung Rottenburg und Albstadt abgestimmt. »Die neue Linie schafft mit einer Fahrzeit von gut einer halben Stunde eine deutlich schnellere Verbindung von Walddorfhäslach in die Innenstadt von Tübingen als die bisherige Verbindung über Reutlingen. Das ist ein attraktives Angebot für Berufspendelnde, Freizeitreisende und zahlreiche Studierende der Universitäten in Tübingen und Stuttgart-Vaihingen«, wird Karin Blum, Leiterin der Abteilung Nahverkehr und Mobilität beim Landkreis Reutlingen, in der Mitteilung zitiert.

Ermöglicht wird das neue kreisüberschreitende Verkehrsangebot durch die Verlängerung der Linie 827 über Dettenhausen hinaus bis nach Walddorfhäslach, die aus einer Kooperation mit den Landkreisen Böblingen und Tübingen hervorgeht. Der Landkreis Reutlingen beteiligt sich an den Kosten der Linie. Die Verlängerung soll zunächst für vier Jahre im Rahmen eines Probebetriebes umgesetzt werden. »Im Umkreis der neuen Anschlüsse gibt es große Arbeitgeber, sodass wir von einem relevanten Fahrgastpotential ausgehen und bei entsprechender Auslastung anstreben, das neue Angebot nach dem Probezeitraum dauerhaft zu etablieren«, so Nicole Reichardt, die Nahverkehrsplanerin beim Landkreis Reutlingen.

Auf der Strecke Walddorfhäslach - Dettenhausen - Tübingen gilt neben dem VVS-Tarif der naldo-Tarif. Um einen attraktiven naldo-Tarif zu ermöglichen, wurde Walddorfhäslach auf die Wabengrenze zur Wabe Dettenhausen gelegt (294). Das Deutschlandticket kann bei Fahrten mit der neuen Linie ebenso wie das Deutschlandticket JugendBW genutzt werden.

Alle aktuellen Informationen, Fahrpläne und Fahrplanauskünfte sind unter www.naldo.de abrufbar. (pm)