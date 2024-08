Vor zehn Monaten wurde noch mit Sekt auf den neuen Tante-M-Laden in Sirchingen angestoßen. Jetzt ist schon wieder alles vorbei. In Sirchingen und Bad Urach gibt's nach dem Aus des Nahversorgers eine ganze Reihe offener Fragen.

Ein Bildschirm zum Waren eintippen, ein Scanner und ein Kartenleser: So sieht eine klassische Tante-M-Kasse aus - hier in Wittlingen. Foto: Andreas Fink Ein Bildschirm zum Waren eintippen, ein Scanner und ein Kartenleser: So sieht eine klassische Tante-M-Kasse aus - hier in Wittlingen. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.